Famalicão: Detido a conduzir veículo com matrícula falsa

Este domingo pode ‘vir à Vila’. Para além da dinâmica habitual no centro da cidade de Famalicão, a iniciativa ‘Vai à Vila em Festa’ traz momentos de interação cómicos com Tatu & Cia, bem como as coreografias protagonizadas por bailarinas da escola Crescer Além da Dança, no dia 9 de julho, entre as 10h e as 19h.

A animação de rua arranca às 10 com a escola Crescer Além da Dança que vai exibir o seu talento artístico nas principais praças do centro urbano até às 13h. De tarde, há momentos de diversão com o palhaço Tatu, das 17h30 às 19h.

A iniciativa ‘Vai à Vila!’ arrancou em abril passado. É um programa de animação regular do centro da cidade, que está a preencher praticamente todos os fins de semana até ao final do ano, conciliando o novo centro urbano com uma dinâmica cultural e lúdica intensa.

Toda a programação do Vai à Vila, encontra-se disponível em www.famalicao.pt