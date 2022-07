Famalicão: Detido com 2,25 g/l no sangue

Famalicão: Eduardo Oliveira avança para nova candidatura à Concelhia do PS

O atual presidente da Concelhia do Partido Socialista vai avançar com nova candidatura. O próprio confirmou a CIDADE HOJE a sua decisão. Instado sobre a candidatura de Bruno Cunha, Eduardo Oliveira vê-a com agrado. «É o partido a funcionar e cabe aos militantes decidirem».

O dirigente, que apresenta a candidatura em setembro, entende que «o aparecimento de outras listas é sinal de vitalidade e próprias de uma estrutura Concelhia apetecível. Eu tenho o meu projeto para o PS e Bruno Cunha terá o seu. É muito relevante o debate de ideias porque, dessa forma, quem sai beneficiado é o PS e os famalicenses», garante. Eduardo Oliveira assevera, ainda, que Bruno Cunha «continuará a ter o apoio do partido, aconteça o que acontecer nas eleições, tal como terá o apoio do PS, caso seja essa a sua vontade, de se candidatar a um novo mandato à Junta de Freguesia de Vermoim».

Refira-se que o PS de Vila Nova de Famalicão é liderado, desde fevereiro de 2020, por Eduardo Oliveira. Foi candidato à Câmara, perdendo para Mário Passos. Empossado vereador da oposição, foi, depois, eleito deputado à Assembleia da República. As eleições para as Concelhias, segundo o calendário do PS, deverão ocorrer a 7 ou 8 de outubro deste ano.

Bruno Cunha, atual presidente de Junta de Vermoim, apresenta-se com o Slogan “Unir o Partido, Ganhar o Concelho”. A apresentação da candidatura irá decorrer esta sexta-feira, pelas 21 horas, no auditório da Associação Teatro Construção (ATC), em Joane.