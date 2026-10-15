Esta quinta-feira, a PSP deteve, por duas vezes, um homem, de 53 anos, a conduzir alcoolizado. No decorrer de uma fiscalização rodoviária, foi detido pelo crime de desobediência, por ter sido intercetado a conduzir durante o período de inibição de condução de 12 horas. Submetido ao teste de alcoolemia acusou uma TAS de 1,56 g/l no sangue.

Mais tarde voltou a ser apanhado a conduzir, desrespeitando novamente o período de inibição e foi, mais uma vez, detido pelo crime de desobediência. Submetido a novo teste de alcoolemia, apresentou uma TAS de 1,30 g/l.