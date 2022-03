Famalicão: Detido por conduzir alcoolizado

A Associação de Pais do Centro Escolar de Ribeirão promove esta sexta-feira, 18 de março, entre as 10 e as 17 horas, a Feirinha da Primavera.

A iniciativa decorre nas instalações do estabelecimento de ensino.

Fica o convite da associação para tomar café, sumo ou água, comprar legumes ou comprar um vaso para os padrinhos, amiga, mãe ou avó ou, simplesmente, tirar uma foto com o seu filho.