Famalicão: Detido por exercer ilegalmente segurança privada

O 5º Capítulo da Poética da Palavra – Encontros de Teatro da Casa das Artes prossegue na noite de sexta-feira, às 21h30, com a apresentação de “Um Rufia nas Escadas”, com encenação de Miguel Loureiro e texto de Joe Orton. Uma coprodução da Casa das Artes com DOIS (Ninguém Associação Cultural), São Luíz Teatro Municipal, Teatro Aveirense, Theatro Circo Braga e Teatro de Almada.

No sábado, às 21h30, e no domingo, às 17h30, estreia d´ “A Acusação da Malvada Cândida às Flores”, uma ideia original e interpretação da famalicense Maria Quintelas, com texto e encenação de Pedro Fiuza. Uma coprodução da Casa das Artes com o Theatro Circo Braga.

Ainda no sábado, às 23h00, é apresentado “Palavras Sintonizadas”, o espetáculo que cruza poesia e música, com Sandra Escudeiro e Alberto Teixeira. No Dia Mundial do Teatro, dia 27 março, às 21h30, estreia “A Apologia de Sócrates”, de Platão, numa coprodução da Casa das Artes com a ACE Escola de Artes de Famalicão.

O 5º Capítulo da Poética da Palavra – Encontros de Teatro da Casa das Artes de Famalicão encerra a 15 de abril.