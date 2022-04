Famalicão: Detido por posse ilegal de arma e tráfico de droga

No final da passada semana, a GNR de Riba de Ave constituiu arguido um homem de 60 anos, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No decorrer da investigação, a GNR apurou que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a esposa de 77 anos, e, no cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, apreendeu duas caçadeiras, uma pistola de alarme, um taser, dois estiletes, uma catana, três navalhas de punho e cerca de 60 cartuchos.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal de Vila Nova de Famalicão.