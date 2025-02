Famalicão: Detidos a conduzir com álcool a mais e sem carta

“Mandar tudo para o galheiro” é motivo de festa em Fradelos. Esta terça-feira, dia de Carnaval, volta a cumprir-se a tradição. Estão programados quatro galheiros, nos lugares de Ferreirinhos, Valdossos, Outeiro do Sino e Quinta/Sapugal, com início por volta das 22 horas.

Esta é uma tradição muito antiga, que se revive a cada ano em Fradelos, e que consiste em queimar amontoados de galhos, silvas e outros restos das limpezas dos campos. Em sentido metafórico, é uma forma de expulsar as forças negativas do Inverno e receber a Quaresma como tempo de renovação.

Os galheiros chegam a atingir os 15 metros de altura e há mesmo um despique entre os lugares da freguesia para ver quem queima o maior galheiro.

A festa começa já nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, envolvendo a presença de caras conhecidas como o músico Iran Costa (dia 1) e os humoristas Fernando Rocha e Miguel 7Estacas (dia 4) em Quinta/Sapugal; o cantor Victor Rodrigues (dia 4) em Ferreirinhos; a banda Sons do Rio (dia 4) em Valdossos; o grupo musical Marotos da Concertina (dia 4) no Outeiro do Sino.

Além desta tradição popular, no dia 4 de março realiza-se o Desfile de Carnaval de Fradelos, organizado pela associação juvenil Koklus, entidade que também promove o concurso de Galheiros. Para a dinamização destas atividades, a associação conta com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, do Município de Vila Nova de Famalicão, da Junta de Freguesia de Fradelos e de empresas locais.