Famalicão: Devesa transforma-se no ‘Lugar do Sonho’ para celebrar Dia da Criança

No fim de semana de 30 e 31 de maio o Parque da Devesa vai transformar-se no ‘Lugar do Sonho’ com várias atividades pensadas para animar os mais novos. A iniciativa celebra o Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho.

Teatro, jogos, pinturas faciais, música, dança e yoga são algumas das atividades a decorrer durante o fim de semana, das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 19h00.

“Vão ser dois dias repletos de diversão”, afirma o presidente de Câmara, Mário Passos, que deixa o convite a todas as famílias do concelho “desfrutem e levem destes dois dias na Devesa grandes memórias em família.”

A iniciativa é promovida pelo Município de Famalicão em parceria com várias associações e instituições do concelho.

Recorde-se que, em 2024, o Município foi distinguido pela UNICEF como Cidade Amiga das Crianças, resultado do compromisso com os direitos e bem-estar das crianças.