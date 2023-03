Famalicão: Dezanove medalhas e cinco campeões regionais

Os infantis do Grupo Desportivo de Natação conquistaram, no passado fim de semana, 19 medalhas no Regional da categoria que decorreu em Felgueiras. Nesta competição, que reuniu cerca de 190 atletas, os jovens famalicenses conseguiram cinco títulos regionais, nove medalhas de prata e cinco de bronze.

Quanto a títulos, Afonso Carvalho Monteiro trouxe o ouro nos 100 bruços e livres; e nos 200 livres e estilos. Afonso Oliveira Ribeiro foi o mais rápido nos 400 livres.

Afonso Carvalho Monteiro foi o atleta mais pontuado dos campeonatos no escalão de Infantis B, com 390 pontos.

Nesta prova, foram batidos vários recordes pessoais, assim como atingidos mínimos de acesso para o Campeonato Zonal que se realiza no final do mês e para o Campeonato Nacional que se realizará no final de julho, em Famalicão.