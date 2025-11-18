Famalicão: Dezassete clubes famalicenses certificados pela FPF

Dezassete clubes famalicenses receberam a Certificação de Entidade Formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, esta segunda-feira, numa cerimónia relativa à época desportiva 2024/25, que decorreu na Casa das Artes de Famalicão.

Na sessão solene foram distinguidas 113 equipas de futebol e futsal do distrito de Braga, com 19 certificações a serem entregues a clubes famalicenses – três ligadas ao futsal masculino, duas ao futebol feminino e 14 ao futebol masculino – mais três do que na época anterior.

No futebol masculino, destaque para o FC de Famalicão, certificado como Entidade Formadora pela FPF com a classificação de 5 Estrelas e para a AD Ninense, a AD Oliveirense 1952, o CD Lousado, o GD de Joane, o GR de Avidos e Lagoa, o Ribeirão FC, o Ruivanense AC e a UD de Calendário que receberam a classificação de três estrelas.

O Desportivo de São Cosme recebeu a classificação de 2 estrelas e a Academia Elite Sport – Associação de Futebol, a AD Evolution Soccer Academy, o FC Brufense 1957 e o Operário FC foram classificados como “Centro Básico de Formação de Futebol”.

Já no futebol feminino foram certificados dois clubes famalicenses, o FC Famalicão com três estrelas e a AD Juventude de Mouquim como “Centro Básico de Formação de Futebol”.

No futsal masculino, o FC Famalicão, a AD Colégio das Caldinhas e a ADC São Mateus foram consideradas Entidade Formadora 3 Estrelas pela FPF.

Mário Passos, o Presidente da Câmara de Famalicão, lembra a aposta do município no processo formativo que vê como “fundamental para o desenvolvimento integral das nossas crianças, jovens e a sua importância vai muito para além do rendimento competitivo. É através do desporto que formamos atletas, formamos campeões, mas formamos sobretudo os cidadãos do amanhã”.

Recorde-se que em 2025, o investimento municipal nas modalidades de futebol e futsal ascendeu aos 1,5 milhões de euros, distribuídos por apoio à formação e ao desenvolvimento desportivo, manutenção de relvados, inscrições federativas, campeonato concelhio futsal, obras diversas, exames médico-desportivos, troféus, arbitragem de torneios e equipamento desportivo.