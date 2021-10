Famalicão: Dezenas participaram na Caminhada Rosa contra o cancro da mama

Dezenas de pessoas percorreram a pé, na manhã deste sábado, algumas das principais artérias da cidade, que separam o Hospital de Famalicão e o Parque da Devesa, numa caminha inserida no Outubro Rosa, dedicado à sensibilização e prevenção do cancro da mama.

A ação foi desenvolvida pelo CHMA com a Associação de Voluntariado do Hospital, o grupo Vencer e Viver, a Câmara Municipal, entre outros.

A caminhada terminou no anfiteatro do parque com um momento de descompressão física para todos aqueles que fizeram parte da iniciativa.