Famalicão: Dia 31 de dezembro sem recolha de lixo

Famalicão: As propostas do Cineclube para janeiro e fevereiro

O Cineclube de Joane já definiu a programação para os dois primeiros meses de 2024. Sempre com sessões às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes, a 4 de janeiro pode ver “No Verão Passado”, de Catherine Breillat, seguindo-se, no dia 11, “O Assassino”, de David Fincher. Para o dia 18, de Edgar Pêra, pode ver “Não sou Nada” na sessão Traz Outro Amigo Também. O mês fecha com a exibição, no dia 25, de “Para Sempre Mulher”, de Kinuyo Tanaka, na sessão Já Não Há Cinéfilos?

Em fevereiro o Cineclube tem as seguintes propostas: “Fechar os Olhos”, de Victor Erice, no dia 1; “Maestro”, de Bradley Cooper a 8 e “Vilarinho das Furnas”, de António Campos, no dia 15. “A Caixa”, de Lorenzo Vigas, pode ser vista no dia 22 e, por último, no dia 29, é exibido mais um filme de Kinuyo Tanaka, “A Princesa Errante”.