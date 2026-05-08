Concelho, Educação

Famalicão: Dia aberto na Academia Contemporânea do Espetáculo

A Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE), em Famalicão, promove o Dia Aberto, a 30 de maio. Trata-se de uma oportunidade para conhecer as instalações e contactar diretamente com a equipa da ACE.

Estão previstos vários momentos de interação, durante os quais será possível esclarecer dúvidas, partilhar experiências e conhecer a oferta formativa e o trabalho por esta academia.

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Famalicão: Tiago Pereira vai saltar por Portugal

O atleta famalicense foi chamado pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Campeonatos Ibero-Americanos. Também Gabriel Maia, que residiu e estudou durante muitos anos em Famalicão, foi chamado.

Tiago Pereira representa atualmente o Benfica e é um dos especialistas nacionais no salto. Nos campeonatos que vão decorrer em Lima, no Peru, de 29 a 31 de maio, o famalicense vai competir no triplo salto.

Gabriel Maia, que representa o Sporting, vai correr os 100 e 200 metros.

Feira de Emprego e Formação na Trofa

A Cruz Vermelha Portuguesa da Trofa, no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS WI 5G, em parceria com o Município trofense, realiza a 18 de maio, a Feira de Emprego e Formação.
A iniciativa, que decorre entre as 9h30 e as 17h00, no Fórum Trofa XXI, pretende aproximar a comunidade das entidades empregadoras, formativas e educativas, promovendo o acesso a oportunidades de emprego, formação profissional, qualificação e orientação para percursos profissionais.
O certame, de acesso gratuito, terá 16 entidades – empresas de recrutamento, escolas profissionais da Trofa, Famalicão e Santo Tirso, centros de formação e entidades de qualificação -, que vão proporcionar aos visitantes o contacto direto com ofertas, informações e possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Famalicão: Aprovado por unanimidade Voto de Saudação aos Antigos Combatentes

Na manhã desta quinta-feira, na reunião da Câmara Municipal, o vereador do CHEGA apresentou um Voto de Saudação aos Antigos Combatentes que foi aprovado por unanimidade.

Segundo a proposta do único eleito do CHEGA no executivo municipal, Pedro Alves, o voto pretende «prestar justa homenagem a todos os militares portugueses que serviram a Pátria em contexto de guerra, conflito ou missão operacional».

No passado dia 9 de abril assinalou-se o Dia do Combatente, «data de profundo significado nacional por reconhecer o dever, a coragem e o espírito de missão acima do seu interesse pessoal dos ex-combatentes».

Saudar os antigos combatentes, «não é apenas recordar o passado», refere Pedro Alves que acrescenta que «é afirmar valores permanentes como o patriotismo, a honra, a responsabilidade e a solidariedade». Por isso, o vereador diz que «Vila Nova de Famalicão tem o dever de prestar esta justa homenagem aos homens e mulheres que defenderam Portugal».

 

Famalicão: Stand Itinerante da Educação ajuda alunos a escolher o percurso académico

Depois da feira da oferta formativa, que decorreu recentemente em Vale S. Cosme, a Câmara Municipal tem a percorrer o concelho um Stand Itinerante da Educação para ajudar os alunos do 9.º ano a decidir o seu percurso formativo.

O stand está a percorrer, durante o 3.º período, os agrupamentos de escolas levando informação e orientação diretamente aos estudantes do 9º ano de escolaridade.

Este espaço, que já passou pelos agrupamentos Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e D. Maria II, vai, no início da próxima semana, 11 e 12 de maio, para o AE Ribeirão; segue, depois, para o AE Terras do Ave (Pedome), nos dias 13 e 14: Em Gondifelos estaciona nos dias 18 e 19 e, por último, de 25 a 26 de maio, está em Joane, no Agrupamento Padre Benjamim Salgado.

No Stand Itinerante da Educação os alunos podem esclarecer dúvidas, receber materiais de apoio e guias informativos sobre ofertas formativas e, desta forma, planear de forma mais avalizada o próximo passo no seu percurso académico ou profissional.

Famalicão: Diogo Costa é novamente campeão nacional de Singapura

Pelo segundo ano consecutivo, Diogo Costa sagrou-se campeão nacional pelo Lion City Sailors FC, formação de Singapura.

O jovem jogador, tal como o companheiro Rui Pires, que é de Mirandela, foram felicitados pelo Sindicato dos Jogadores.

Diogo Costa, de 22 anos, está no clube desde janeiro de 2025, emprestado pelo FC Famalicão, mas rapidamente convenceu e em julho assinou contrato por cinco épocas.

Famalicão: Paulo Cunha defende circularidade como estratégia para a competitividade

O deputado famalicense, membro da Comissão da Indústria, Investigação e Energia, defendeu em Copenhaga que a circularidade tem de ser encarada como uma estratégia de competitividade para a indústria europeia, «capaz de reforçar e estimular a inovação ao longo de toda a cadeia de valor, e não como um exercício de conformidade regulatório».

Paulo Cunha sublinhou, ainda, a necessidade de criar regras mais claras e estáveis para o setor, defendendo políticas que permitam tornar a transição sustentável mais viável para as pequenas e médias empresas. O famalicense também quer menos encargos administrativos e mais investimento em inovação, digitalização e reciclagem têxtil, para reforçar a competitividade da indústria europeia. «O grande desafio europeu é tornar a escolha sustentável também mais competitiva», considerou.

No Global Fashion Summit, uma das principais conferências internacionais dedicadas à sustentabilidade e ao futuro da indústria do têxtil e da moda, Paulo Cunha esteve ao lado de representantes da Comissão Europeia e da indústria.

No decurso do mesmo encontro, participou num debate centrado na forma como a Europa pode alinhar competitividade, inovação e circularidade, num contexto marcado por novas exigências regulatórias e pela necessidade de reforçar a capacidade industrial europeia.

Paulo Cunha também esteve numa mesa-redonda sobre incentivos à circularidade no setor têxtil e interveio no palco principal do evento, na apresentação do “2030 Circularity Blueprint”, iniciativa dedicada à aceleração da transição sustentável na indústria da moda.

O Global Fashion Summit reúne anualmente líderes políticos, empresas, especialistas e organizações internacionais para debater os desafios da sustentabilidade, da inovação e da competitividade na indústria da moda e do têxtil.