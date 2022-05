Famalicão: Dia da Família comemorado com apelos à Igualdade

Vila Nova de Famalicão já está em contagem decrescente para o regresso das Festas Antoninas. As festas concelhias realizam-se de 9 a 13 de junho, com um vasto programa que reúne cerca de 40 atividades, com realce para o concerto de Diogo Piçarra, o regresso dos “Toninho’s” e o grandioso desfile das Marchas Antoninas.

São cinco dias plenos de propostas culturais e desportivas. Desde logo, pelos vários apontamentos musicais, todos gratuitos, com Diogo Piçarra, no dia 13, Alvorada Musical e Zezé Fernandes, no dia 9, Nuno Portugal e Os Pêgas, dia 10, e a estreia musical de Jess e Retimbrar, dia 11 de junho.

Necessariamente, o programa desta que é uma das maiores romarias do Norte do país, contempla as marchas, a distribuição do pão e a procissão em honra de Santo António, o desfile etnográfico, a caminhada camiliana, o encontro de cavaquinhos e os cantares ao desafio, os arraiais, os saltos às fogueiras, entre outras.

O grandioso desfile das Marchas volta a sair à rua na noite de 12 para 13 de junho. Ao todo são sete as marchas participantes: Associação Recreativa e Cultural de Antas, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe, Casa do Povo de Ruivães, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, Associação Cultural e Recreativa São Pedro Riba de Ave e LACS – Associação Cultural São Salvador da Lagoa. «Tenho a certeza que todas nos vão surpreender», acredita o presidente da Câmara Municipal.

Destaque, ainda, para a vertente religiosa, no feriado do dia 13 de junho, com a procissão em honra de Santo António; antes, pela manhã realiza-se a Missa e a distribuição do Pão.

Como quase todas as festas populares, as Antoninas vão também chamar os famalicenses para a prática desportiva, com uma dezena de provas, como mais uma edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, no dia 12, a Caminhada Camiliana e a Descida Mais Louca, ambas no dia 10.

O regresso dos “Toninho’s” à Praça D. Maria II é uma das novidades deste ano. A iniciativa promete chamar os mais jovens para dançar na noite do dia 11 de junho ao som dos DJ’s convidados Cubita, Overule & Landu Bi, Diogo Fonseca e Assis Martin.

Os mais pequenos têm, como sempre, honras de abertura, com o desfile das Marchas Infantis, na quinta-feira, 9 de junho.

Mário Passos olha já, apesar da distância, «com muito entusiasmo» para o regresso das Festas Antoninas. «Estamos todos com muita vontade de viver tudo aquilo a que nos vimos privados nos últimos dois anos. Dá para perceber o quanto os famalicenses estão ansiosos e entusiasmados por poder voltar a festejar as Antoninas, as grandes festas do nosso concelho».

Programa completo em www.famalicao.pt.