Famalicão: Dia da Universidade Lusíada realiza-se este sábado

Uma comitiva da CDU, liderada por Sandra Cardoso, primeira candidata pelo distrito, esteve na Festa da Flor, em campanha eleitoral.

No contacto com a população, Sandra Cardoso foi abordada sobre a necessidade de investir nos transportes públicos, seja para as deslocações dentro do concelho, ou dentro do distrito e para o Porto.

Sobre a rede Mobiave, a recente rede de transportes rodoviários no concelho, a cabeça de lista da CDU disse que apesar de ter «havido progressos, a oferta continua ainda longe do necessário, sendo essencial alargar a mais zonas e aumentar frequências».

Sandra Cardoso afirmou, ainda, que «no quadro da discussão do Orçamento do Estado para 2025, o PCP apresentou uma proposta para a criação de um Passe Social Intermodal e Inter-regional, que alargue às cerca de 850 mil pessoas que habitam no distrito de Braga, as condições tarifárias de acesso aos transportes públicos que existem nas áreas metropolitanas e que acautele os movimentos pendulares entre os territórios da CIM do Cávado, da CIM do Ave e a Área Metropolitana do Porto, assim como um substancial reforço do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária». Contudo, alerta que «lamentavelmente», a proposta não foi aprovada por «responsabilidade de PSD/CDS, PS, Chega e IL».

A candidata, acompanhada por Fernando Costa, Ana Sofia Cabeleira e Sara Silva, realçou, ainda, que «existe um consenso sobre as vantagens do alargamento da intermodalidade aos operadores de transportes públicos com serviço na região de Braga, mas ainda sem a respetiva tradução em medidas concretas».