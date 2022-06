Famalicão: Dia do Cuidador assinalado com encontro na Casa do Território

No dia 28 de junho, no âmbito do Dia do Cuidador, decorre um encontro no auditório da Casa do Território, no Parque da Devesa, numa organização conjunta do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, Projeto Cuidar Maior, PSI-ON e Município de Famalicão.

A iniciativa decorre durante todo o dia, com vários convidados e vários temas em análise, como o Estatuto do Cuidador Informal, Estatuto do Maior Acompanhado, Maus-tratos a Pessoas Idosas. Durante os trabalhos, que terão a presença da vereadora Sofia Fernandes, ao início da tarde, serão divulgados os resultados do Projeto Cuidar Maior.