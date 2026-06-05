Famalicão: Dia do Dador de Sangue com colheita nos BV Famalicenses

No âmbito do vigésimo Dia do Dador de Sangue Famalicense, no dia 10 de junho, o quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses recebe, entre as 9 e as 12h30, uma colheita de sangue, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Esta iniciativa, levada a cabo pela Associação de Dadores de Sangue de VN Famalicão faz parte da programação das Festas Antoninas. Antes da colheita de sangue, às 9 horas, na Matriz Antiga será celebrada eucaristia em memória dos dadores e diretores falecidos.

Mais tarde, às 13 horas, no Centro Pastoral de Santo Adrião, decorre o almoço de confraternização, seguido da sessão solene para entrega de galardões, com animação com Vítor Faria.