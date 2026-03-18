Famalicão: Dia do Pai com visitas reforçadas na ULS do Médio Ave

O CLDS 5 G Ser Feliz, que tem como parceiros a Câmara de Famalicão e a Engenho, realizou, no dia 16 de março, na Casa do Território, um workshop sobre “Famalicão Integra – Mapeamento de Parceiros e Ponte Estratégicas para o Emprego”.

A sessão, que teve como colaborador o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, foi dinamizada por Carlos Sousa Santos, gestor de resiliência e coordenador técnico do projeto Human Power HUB.

O objetivo foi o reforço da articulação entre entidades locais e a identificação de oportunidades para promover a empregabilidade no território. Importante perceber a importância da criação de pontes estratégicas que contribuam para uma resposta mais integrada e eficaz no apoio à qualificação, empregabilidade e inclusão social da população do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa contou com a participação de várias organizações do concelho, entre as quais o Serviço de Gestão de Acompanhamento das Urbanizações Municipais, CLDS5G, Associação Dar as Mãos, Projeto Fénix, SAAS, Made In, Centro Qualifica, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, e a ACIP, promovendo um espaço de partilha de conhecimento e experiências entre entidades que intervêm nas áreas social, formativa e de emprego.

Recorde-se que o CLDS 5G arrancou em Vila Nova de Famalicão a 2 de maio do ano passado e estende-se até dezembro de 2028.