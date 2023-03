Famalicão: Dia do Pai em Joane angaria verbas para a recuperação da residência paroquial

Para assinalar o dia de S. José e Dia do Pai, o Conselho Económico Paroquial de Joane convida os pais e suas famílias a visitarem as obras da residência paroquial, no final das eucaristias ou durante a tarde. No local haverá um bar com café, bebidas e doces, assim como uma feirinha. Bolos caseiros para o Dia do Pai podem ser encomendados através do número 968 077 120 (Ângela Oliveira).

De tarde, a partir das 16 horas, decorre uma tarde convívio, para a qual as famílias estão convidadas a participar, levando algo para o lanche partilhado.

Para além da atuação do Grupo dos Pequenos Cantores de Joane, haverá jogos tradicionais e o bolo do Dia do Pai.

Todas as receitas revertem a favor das obras de recuperação da residência paroquial.