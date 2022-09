Famalicão: Dia do Sócio da ASCR S. Cristóvão de Cabeçudos

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão (GDNF) estabeleceu uma parceria com a empresa tecnológica Setup Tech, de Vila Nova de Famalicão, para renovar a imagem do website institucional. As toucas da época já são comemorativas da nova parceira.

A partir de agora, no novo website estão informações sobre aulas, horários e acerca da equipa. Lá estão também vertidas as novidades do GDNF que serão incluídas na secção de notícias, permitindo que o público esteja atualizado sobre os últimos acontecimentos do clube.

A direção do GDNF considera a presença digital de qualidade importante para o fácil reconhecimento da marca e para o aumento do interesse das empresas em patrocinar.

Pedro Silva, da Setup Tech, destaca a importância de estabelecer parcerias que também permitam à empresa mostrar o seu trabalho, mas, acima de tudo, que «possibilitem contribuir para o crescimento de projetos de utilidade pública a nível local e nacional.»

O responsável da Setup Tech realça que «ao longo destes anos temos vindo a dedicar algum do nosso tempo para colaborar com várias entidades cujo trabalho beneficia a sociedade, contribuindo para que estas tenham uma maior presença digital que, como temos visto, é cada vez mais importante», adianta o CEO da tecnológica famalicense.

Recorde-se que o Grupo Desportivo Natação de Famalicão (GDNF) é um clube desportivo com um vasto palmarés. Fundado em 1993, o GDNF é uma organização sem fins lucrativos que visa promover a aprendizagem e a prática desportiva da natação no concelho. Com 30 anos de experiência e professores qualificados, é uma escola certificada, que forma campeões com vocação competitiva e olímpica. São já mais de 200 títulos nacionais e mais de 100 recordes nacionais em categorias e absolutos. Foi representado em vários Campeonatos da Europa de Juniores, Absolutos e Masters, jornadas Olímpicas da Juventude, Campeonatos do Mundo Universitários e tem, até ao momento e, como ponto mais alto, a participação do atleta João Araújo nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.