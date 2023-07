Famalicão: Dia Internacional da Juventude com Jogos Sem Fronteiras e Pool Party

Famalicão: Maternidade do CHMA foi a segunda que mais cresceu no país

A maternidade do Centro Hospitalar do Médio Ave registou, no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 29,3% do número de partos realizados, quando comparado com o período homólogo de 2022. Foram realizados 640 partos (mais 145 do que no mesmo período do ano passado).

Estes números representam o segundo maior crescimento registado em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde com maternidade e tem maior significado se se considerar o número de partos realizados na região de saúde do Norte, com um aumento de 3,4% neste período.

A maternidade do SNS que mais cresceu foi a Unidade Local de Saúde do Nordeste (+36,5%), que passou de 159 para 217 partos.

Dos 640 partos realizados na maternidade do hospital de Famalicão, 90 (14%) são de mães estrangeiras, de 15 nacionalidades, da Europa, América e Ásia. Os partos de mães portuguesas aumentaram 25%.

Em igual período do ano passado, 53 (11,3%) são de mães estrangeiras, de 17 nacionalidades da Europa, da América e da Ásia.