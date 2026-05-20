Famalicão: Dia Mundial da Criança assinalado pelo projeto “Mãos que Cuidam”

O Projeto “Mãos que Cuidam”, da LIPAC, (Rua Nuno Simões nº 103 loja 3, Calendário), assinala o Dia Mundial da Criança, com atividades focadas no bem-estar infantil e no apoio às famílias.

Desde logo, dizem que assinalar o Dia Mundial da Criança «é recordar que todas as crianças têm direito ao bem-estar, à proteção, à educação e a crescer em ambientes emocionalmente seguros e saudáveis».

O projeto Mãos que Cuidam, recentemente distinguido com o Prémio Infância 2025 da Fundação “la Caixa”, do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas no concelho de Vila Nova de Famalicão. E, no dia 30 de maio promoverá mais uma sessão de bem-estar infantil para crianças dos 6 aos 10 anos, através de uma aula de Artes Circenses. A iniciativa decorrerá no Festival Geração em Ação, promovido pela Didáxis.

Em suma, inspirados na filosofia Montessori, «deixamos um apelo das crianças a toda a comunidade, pais, famílias, cuidadores, professores e educadores. Enquanto profissionais, acreditamos que tudo aquilo que uma criança mais precisa é de alguém que acredite verdadeiramente nela. É isso que procuramos fazer diariamente através do nosso trabalho».