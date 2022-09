Famalicão: Dia Mundial da Saúde Mental com tertúlia

Edgar Reis alcançou o seu melhor resultado da temporada no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, ao terminar na sexta posição a Baja Sharish, realizada este fim-de-semana, em Reguengos de Monsaraz e Mourão.

O piloto do Team Transfradelos, ao volante da Toyota Hilux Overdrive, fez uma prova em crescendo, subindo quatro posições na geral no último e decisivo Setor Seletivo de domingo. Com a estreia de Tiago Neves como navegador, Edgar saiu satisfeito do Alentejo. «Estávamos confiantes e queríamos andar entre os dez primeiros e foi onde terminamos no final do primeiro dia» No segundo dia, relata, «arriscamos mais um pouco, a Toyota não nos deu problemas e com o somar dos quilómetros ficamos ainda mais confiantes com o andamento e o resultado espelha a boa prestação que tivemos ao longo dos três dias de competição, naquele que é o melhor resultado esta temporada».

Daniel Silva, com Felipe Martins como navegador, e ao volante de uma Nissan Navara, não foi feliz na estreia, já que foi obrigado a abandonar nos quilómetros iniciais do primeiro Setor Seletivo da prova, com um problema na caixa de velocidades. Com um grande trabalho dos mecânicos do Team Transfradelos, a equipa voltou à prova no último dia que serviu, essencialmente, para somar quilómetros «e procurar ganhar ritmo com o carro e neste tipo de provas» disse Daniel Silva, que tem programado estar nas duas próximas provas do calendário.