Famalicão: Dia um da nova época desportiva começou às 8 horas

No passado fim de semana, foram inauguradas as renovadas escolas de Arnoso Santa Eulália, Castelões e Mogege. Na sexta-feira, dia 27, foi assinalada a conclusão da reabilitação da EB1 de Castelões e da EB/JI de Mogege; no sábado, dia 28, foram inauguradas as obras de remodelação e ampliação da EB de Quintão, em Arnoso Santa Eulália. Os investimentos nas três localidades custaram 1,3 milhões de euros.

A requalificação da EB1 de Castelões custou 312 mil euros, aplicados na reabilitação dos edifícios existentes, no sistema elétrico, de ventilação e climatização. A Escola Básica e Jardim de Infância implicou a construção de duas novas salas, uma de atividades e outra para prolongamento e apoio ao jardim de infância, a renovação do sistema de instalação elétrica, de ventilação e climatização, num total de quase 480 mil euros. A EB de Quintão foi ampliada, desde o recreio coberto, recreio com campo de jogos, espaços verdes e parque infantil. Além das salas de aula, climatizadas, para os alunos do 1.º Ciclo, a escola vai receber os alunos do ensino pré-escolar, até agora instalado no espaço de uma associação da freguesia. O investimento total ascendeu a 518 mil euros.

O presidente da Câmara procedeu à inauguração da Escola de Arnoso, acompanhado dos alunos que faziam a festa de encerramento do ano escolar. «Era uma das escolas que havíamos identificado como de intervenção urgente, porque não cumpria com os requisitos que estabelecemos para o parque escolar do concelho, onde é importante que haja condições de comodidade para que professores e alunos possam desenvolver um processo de ensino-aprendizagem com todo o conforto», apontou Mário Passos.

O edil sublinhou que o município de Famalicão tem disponibilizado uma importante fatia do orçamento para a renovação do parque escolar. Mário Passos apontou estas escolas como um exemplo de «um conjunto de intervenções estruturantes que estamos a promover para garantir uma educação com cada vez mais qualidade em Vila Nova de Famalicão. É um compromisso que assenta na qualificação da nossa população, porque é o único caminho para um território cada mais vez capacitado».

Recorde-se que decorre a requalificação e ampliação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado em Joane, intervenções na Escola Básica do 1.º Ciclo Senador Sousa Fernandes, a construção do novo JI Delães e do novo Centro Escolar de Brufe.