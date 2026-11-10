Esta sexta-feira, o famalicense José Maria Carneiro vai apresentar o livro “Da Gaveta Para Fora – A Vida Faz-se em Cada Dia”, no auditório da Biblioteca Camilo Castelo Branco, pelas 21h00. Abraão Costa, professor e animador social, e o cónego Luís Miguel Rodrigues, diretor da Faculdade de Teologia da UCP serão os apresentadores da obra.

Diácono permanente da Arquidiocese de Braga desde 2013, o autor cruza espiritualidade e atenção à realidade quotidiana. A obra convida a olhar o mundo com lucidez e sentido crítico. As desigualdades sociais, a precariedade laboral, a exclusão, as migrações e a fragilidade das comunidades são abordadas com uma voz firme, mas acompanhada por uma esperança ativa e transformadora.

José Maria Carneiro Costa nasceu em Fradelos, em abril de 1954. É cofundador de várias associações, com destaque para a Associação de Moradores das Lameiras e a Associação Dar as Mãos.

Presta serviço na paróquia de São Tiago de Antas, representa as IPSS e instituições sem fins lucrativos no núcleo executivo do CLAS do concelho e coordena a Pastoral Social no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.