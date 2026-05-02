Famalicão: Diana Braga é campeã nacional de duatlo no escalão de benjamins

Ao final da tarde deste sábado, o Estádio Municipal – já se sabe que estará cheio – é palco de uma das partidas mais importantes da 32.ª jornada da I Liga. O FC Famalicão, a querer segurar o quinto lugar (51 pontos) e ainda a sonhar com um histórico apuramento para a Europa, defronta o Benfica que vai jogar pelo segundo lugar (75 pontos) que dá acesso à Champions.

O conjunto famalicense, num ciclo de nove partidas sem perder, tudo «fará para conquistar mais 3 pontos. A nossa forma de estar é jogar sempre para ganhar, por isso este é mais um jogo em que vamos entrar dessa maneira», avisa Hugo Oliveira.

O treinador do Famalicão fala de «um adversário fortíssimo, quiçá no melhor momento da época, próximo dos objetivos, que sabe que todos os pontos são fundamentais, mas nós vamos olhar para este jogo como mais uma grande oportunidade para mostrar quem somos, como vivemos, o nosso futebol, os nossos jogadores, o nosso clube. Jogamos por momentos e memórias e esta é uma grande oportunidade para desfrutar».

Para o jogo deste sábado, que começa às 18 horas, Hugo Oliveira promete um coletivo forte, «um Famalicão que pense apenas em si. Chegaremos a este jogo com esta ideia de coletivo, porque é a única maneira de combater clubes grandes que têm força, talento individual de quem está dentro, no banco, ou que vai ficar no Seixal».

Do seu Famalicão que joga no limiar de um apuramento europeu, que a acontecer será histórico, e de superar a maior pontuação de sempre (54 pontos), promete a identidade de sempre. «Somos uma das equipas mais aborrecidas do campeonato. Mantemo-nos muito fiéis à forma de estar, ideias, caminhos. Somos das equipas que menos se adapta aos adversários. Respeito a estratégia, temos algumas, mas somos um grupo com princípios fortes e rigorosos. Não vamos chegar ao final da Liga e sermos diferentes. Temos de ser iguais a nós próprios e vamos jogar para vencer com o Benfica de um super treinador e ser coletivos, humildes e com a força da nossa gente».