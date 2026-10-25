Na tarde deste sábado, no Duatlo Jovem de Vizela, prova disputada junto à zona ribeirinha da cidade, a atleta do GD Natação venceu no escalão de benjamins.

Diana Braga foi a grande vencedora desta jornada, no seu escalão, numa prova que “pediu” velocidade, resistência e superação aos jovens atletas que, primeiro, tiveram uma corrida de 300 metros, um percurso de ciclismo de 1.000 metros e uma segunda corrida de 200 metros.

Esta vitória surge depois do triunfo alcançado na semana passada no Triatlo do Fontelo. Dois resultados que confirmam «o excelente momento de forma de Diana Braga» nas provas de triatlo jovem organizadas pela Federação de Triatlo de Portugal. O clube enaltece os feitos da Diana, sublinhando que resultam «do seu empenho, dedicação e gosto pela modalidade».