Famalicão: “Dias à Mesa” chegam com dois pratos: carne com castanhas e massa

Neste mês de novembro regressa a rubrica “Dias à Mesa”, com aposta na Carne e Castanhas, entre os dias 11 e 14 nos restaurantes aderentes, e nas Massas nos dias 25 e 28 deste mês, também nos restaurantes que aceitaram o desafio.

O prato Carne e Castanhas traz como acompanhamento de animação um Showcooking, a cargo da Chef Lígia Santos que elege a castanha como rainha, confecionando um “Creme aveludado de Castanhas”, na Praça – Mercado Municipal de Famalicão. O Showcooking realiza-se no dia 13, pelas 15h00, e é gratuito, estando sujeito a disponibilidade de lugares sentados. No mesmo dia, assinala-se também o dia de São Martinho na Praça. Quentes e boas e acompanhadas do vinho novo, as castanhas vão ser a estrela da festa, com muita animação à mistura.

A iniciativa Dias à Mesa Carne com Castanhas conta com 18 restaurantes aderentes. A saber: o Alfa; Amaury; Bis; Bisconde; Casa Pêga; Churrascão Sousa; Fondue; Garfo Dourado; ME.AT; Moutados; O Caçarola; Oprato; Outeirinho; Páteo das Figueiras; Sabores do Algarve; Sara Cozinha Regional; Tosco; Vinha Nova.

Entretanto, as Massas que acompanham a iniciativa desportiva da Meia Maratona, que se realiza no dia 28 de novembro, e contam ainda com um Showcooking alusivo à temática com uma proposta de Carbonara Tradicional, dinamizado pelo Restaurante La Via. O evento decorrerá no dia 27 de novembro, pelas 16h30, na Cozinha Experimental da Praça, sendo de entrada gratuita.

Os restaurantes aderentes à iniciativa são os seguintes: Alfa; Bis – Pasta&Risotto; Bisconde; Bubbles; Fusilli; Moutados; Neto; Oprato; Príncipe; Refresco e Sabores do Algarve.

Recorde-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com um conjunto de propostas dos melhores sabores regionais, combinadas com as inesquecíveis vivências culturais do município.

Destaque para o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restaurantes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das refeições.