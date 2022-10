Famalicão: Dias à Mesa promete uma viagem pelo mundo

Numa cerimónia que reuniu a comunidade escolar e os parceiros, a FORAVE celebrou o mérito e a excelência na habitual entrega de diplomas aos finalistas 2022. O evento teve lugar no dia 13 de outubro na escola de Lousado, teve como ponto alto a entrega de Prémios de Mérito, num valor total de 6 500€, patrocinados Continental Mabor, Continental- Indústria Têxtil do Ave, Brasmar-Grupo Vigent e Cenertec-Centro de Energia e Tecnologia.

Os destinatários dos prémios na categoria de melhor aluno do Curso foram: ContiBest – Paulo Miguel Sá e Silva, do Curso de Eletrónica, Automação e Comando; Prémio Brasmar – Ana João Silva Carvalho do Curso de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar e Prémio C-ITA – Mara Moreira Costa do Curso de Gestão. Na qualidade de melhor PAP com o prémio ProjectYourFuture foram distinguidos os alunos Francisco Barros Araújo da Silva, Rafael Ribeiro Machado e Carlos Miguel Sousa Mesquita do Curso de Eletrónica, Automação e Comando e Henrique Melo de Oliveira e Silva Rui André Castro Souto, do Curso de Manutenção Industrial. Maria Beatriz Silva recebeu o Prémio do Centro de Estudos QI3 e Alexandra Maria Pereira Guimarães, do Curso de Gestão, foi distinguida na qualidade de melhor aluna do ciclo 2019-2022, com o prémio CENERTEC, uma Pós-Graduação em Gestão de Operações e Serviços Industriais. Receberam, ainda certificados de Mérito Alexandre Maciel Dias Maciel de Manutenção industrial, Tiago Filipe Gomes Serra de Eletromecânica de Manutenção Industrial e Tatiana Martins Fontes de Operador de Distribuição e todos os alunos envolvidos nos projetos ERASMUS +.

Carlos Gonçalves, na qualidade de Presidente da Direção da FORAVE e representante do associado Continental Mabor, foi agraciado na categoria pessoa de mérito, tal como Eduardo Diniz, na qualidade de representante da Continental Indústria Têxtil do Ave. Os ex-colaboradores André Fonseca e Jorge Silva, Alexandra Maria Pereira Guimarães, como melhor aluna do ciclo formativo 2019/2022, e a Turma de Gestão Industrial 94/97, por completar 25 anos, também foram distinguidos.

A FORAVE é uma instituição dinâmica que privilegia as relações institucionais e, passo a passo, alargado a rede de cooperação, com base na confiança, na transparência, no respeito e na boa comunicação. Neste âmbito foram assinados protocolos com a CLT Services e com a AIA – Associação Industrial de Angola, o primeiro no âmbito da formação e consultadoria e o segundo no âmbito da formação de jovens angolanos.

A cerimónia foi precedida por um encontro de parceiros da FORAVE onde durante o qual foi partilhado o enquadramento da candidatura apresentada pelo estabelecimento de ensino para um Centro Tecnológico Especializado (CTE) Industrial. O processo, ainda em curso, será uma resposta especializada às necessidades empresariais do território, devidamente articulada com a Rede de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão

Foi, ainda, inaugurado um novo espaço tecnológico, o ContiLab3 com a presença do vereador da Educação e Ciência, Augusto Lima, e Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor. Este espaço, comparticipado pela Continental Mabor, é um fablab com tecnologia de ponta para os alunos desenvolverem competências na área da robótica, da prototipagem 3D e mecatrónica, com tecnologia similar à usada na indústria 4.0.