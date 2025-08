Famalicão: Dias de partilha e união na colónia de férias da AFPAD

A Câmara Municipal, em colaboração com o Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, vai realizar uma formação dedicada à tecelagem em tear artesanal que começa a 13 de setembro. As inscrições são limitadas aos dez primeiros participantes e podem ser feitas em https://www.famalicao.pt/aprenda-a-arte-da-tecelagem-em-tear-artesanal&mop=1361

Os participantes vão apreender e desenvolver projetos de tecelagem com o artesão e formador Fernando Pereira, selecionar matérias-primas, urdir e montar uma teia no tear e aplicar diferentes técnicas e acabamentos, num ambiente de partilha e aprendizagem entre paredes históricas do Museu da Indústria Têxtil.

A formação terá a duração total de 24 horas e decorrerá aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

Foto arquivo