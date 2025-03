Famalicão: Didáxis abriu comemorações dos 50 anos

O Plano Estratégico e de Ação para o Desporto 2025-2030, que vai definir a visão, os objetivos e as estratégias para o futuro do desporto em Vila Nova de Famalicão, foi apresentado na passada semana. Na Casa das Artes, num encontro que juntou perto de duas centenas de representantes do movimento associativo e desportivo do concelho, ficou definido que o plano vai basear-se numa abordagem multissetorial e participativa, envolvendo os clubes, associações, escolas, empresas e cidadãos. Tudo para garantir um contexto desportivo ainda mais sustentável, inclusivo e inovador.

A elaboração do documento será sustentada em três etapas fundamentais. Pela análise do sistema desportivo atual, nomeadamente, de infraestruturas, programas e impacto das associações; pela consulta e participação da comunidade, através de questionários e encontros com os agentes desportivos; e, por último, com a definição de estratégias e ações, alinhadas com as melhores práticas nacionais e internacionais, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

«Temos que desenvolver planos de ação que reflitam a opinião da comunidade. O desporto é um pilar essencial para a qualidade de vida do nosso território e queremos continuar a evoluir»

Para que sejam alcançados bons resultados, «temos que desenvolver planos de ação que reflitam a opinião da nossa comunidade. O desporto é um pilar essencial para a qualidade de vida do nosso território e queremos continuar a evoluir», reportou o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, no encontro que teve lugar no dia 10 de março.

Este encontro ficou, também, marcado pela apresentação da nova versão do “Famalicão Desportivo” (www.famalicaodesportivo.pt), portal municipal que existe desde 2018 e que tem sido fundamental na divulgação dos eventos desportivos, dos programas municipais e dos atletas, associações e clubes do concelho.