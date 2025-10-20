Concelho, Educação

Famalicão: Didáxis acolhe alunos de Timor-Leste

A Didáxis tem cinco alunos oriundos de Timor-Leste, a frequentar cursos profissionais. Algo que surge no seguimento do protocolo de cooperação estabelecido com a Fundação Klibur Mata Dalan.

Em nota à imprensa, a Didáxis refere que estes jovens timorenses integram-se «num ambiente de aprendizagem dinâmico, inovador e multicultural, que promove não apenas a excelência académica, mas também o desenvolvimento pessoal e a cidadania global».

Segundo a direção da Didáxis, «a cooperação internacional e a inclusão educativa proporcionam aos estudantes timorenses a oportunidade de adquirir competências técnicas e humanas fundamentais para o seu futuro».

Por outro lado, diz que a presença destes alunos enriquece a comunidade educativa da Didáxis, «promovendo a partilha de culturas, experiências e valores que contribuem para uma escola mais diversa e aberta ao mundo».

Deixe um comentário

Famalicão: Gonçalo Santos chamado para a Taça das Federações

O jovem jogador famalicense, que representa o FC Porto, é um dos convocados para a seleção nacional sub-16 que vai disputar o Torneio Taça das Federações. A prova disputa-se entre 30 de outubro e 4 de novembro, em Antalya, na Turquia.

Portugal vai defrontar, no primeiro dia, a Turquia, segue-se o País de Gales (1 de novembro) e a Inglaterra a 4 de novembro. Os jogadores escolhidos pelo selecionador Filipe Ramos concentram-se na Cidade do Futebol no dia 27 de outubro.

Gonçalo Santos já conta com 7 internacionalizações e dois dois ao serviço de Portugal.

Famalicão: PS agradece «trabalho e dedicação» de Helena Freitas

O Partido Socialista (PS) de Famalicão agradece, publicamente, a Helena Freitas «pela disponibilidade e compromisso» demonstrados ao aceitar o convite para ser candidata à presidência da Mesa da Assembleia Municipal, nas recentes eleições autárquicas.

Helena Freitas decidiu não assumir o cargo de secretária da Mesa, decisão que Eduardo Oliveira diz respeitar inteiramente. «A professora sempre afirmou estar disponível para servir Vila Nova de Famalicão na Mesa da Assembleia Municipal e, não tendo sido a mais votada, considera – com a lucidez e o sentido ético que a caracterizam – que, não residindo no concelho, há quem possa exercer essa função com maior proximidade e contributo direto para a comunidade, tanto no exercício institucional como no papel de oposição», explica.

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Famalicão e vereador da Câmara Municipal, diz que a professora Helena Freitas «demonstrou, desde o primeiro momento, um notável sentido de serviço público e de compromisso com a democracia, colocando a sua competência, prestígio e disponibilidade ao serviço do concelho».

O presidente da concelhia do PS apresenta Helena Freitas como «um exemplo de integridade, competência e dedicação à causa pública», elogiando o seu percurso académico e cívico. «Vila Nova de Famalicão só pode sentir orgulho por ter contado com alguém com o valor, a serenidade e o profundo respeito pela democracia», concluiu.

Resinorte assinalou 16 anos de atividade junto dos colaboradores

A Resinorte, responsável pela gestão e valorização dos resíduos sólidos urbanos na região Norte de Portugal, celebra este mês o 16º aniversário em todas as unidades de produção, localizadas em Riba de Ave, Celorico de Basto, Boticas, Bigorne e Vila Real.

O Engenheiro Rui Silva, Administrador-Delegado da empresa, fez questão de visitar cada uma das equipas e felicitar os trabalhadores pelo esforço diário e dedicação.

A celebração dos 16 anos da Resinorte é a reafirmação do compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade ambiental da região Norte, na gestão eficiente dos resíduos urbanos e na valorização dos recursos.

A Resinorte reforça a missão de continuar a inovar e garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.

Famalicão: Rotary promove conferência sobre Inteligência Artificial

André Vieira de Castro, especialista em comunicação; Paulo Novais, professor catedrático da Universidade do Minho; Pedro Aguiar, empresário e investidor em Inteligência Artificial e CEO do Grupo Esfera Saúde; e Ricardo Bomtempo, comunicador, especialista em estratégia e branding, participam na primeira edição do Rotary Talks sobre Inteligência Artificial.

A iniciativa, que terá lugar no auditório da CESPU, em Vila Nova de Famalicão, na noite do dia 30 de outubro, às 21h30 horas, designa-se de “Rotary Talks – Inteligência Artificial: O jogo mudou”.

A entrada é livre.

 

Famalicão: 365 Running Project conquista três pódios

A equipa famalicense marcou presença, este domingo, na 11.ª edição da Meia Maratona de Famalicão, organizada pela Runporto, com 18 atletas (15 na distância mais longa e 3 nos 10 km). A 365 Running Projet conquistou dois terceiros lugares na meia maratona e um nos 10 km, entre mais de 3.500 participantes.

Nos 21 km, Ana Freitas e Cristina Oliveira foram terceiras dos respetivos escalões e estabeleceram novos recordes pessoais. Ana Freitas concluiu a distância em 1h36m25s, garantindo o 3.º lugar no escalão F50 e Cristina Oliveira terminou em 1h41m31s, conquistando o 3.º lugar no escalão F45.

Nos 10 km, Marko Santos completou o percurso em 35m39s, assegurando também o 3.º lugar no escalão M35.

Além destes resultados, a equipa somou vários quartos lugares e alguns recordes pessoais.

 

Famalicão já vende bilhetes para a receção ao Vitória

A I Liga regressa no próximo fim de semana para a nona jornada, com o FC Famalicão a receber, no domingo, às 15h30, o Vitória SC

Para este dérbi minhoto os bilhetes estão à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 9 regularizada, para a Bancada Placard.pt.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/47hPnjE
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No domingo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 13h30 e abertura de portas é às 14 horas