Famalicão: Didáxis acolhe alunos de Timor-Leste

A Didáxis tem cinco alunos oriundos de Timor-Leste, a frequentar cursos profissionais. Algo que surge no seguimento do protocolo de cooperação estabelecido com a Fundação Klibur Mata Dalan.

Em nota à imprensa, a Didáxis refere que estes jovens timorenses integram-se «num ambiente de aprendizagem dinâmico, inovador e multicultural, que promove não apenas a excelência académica, mas também o desenvolvimento pessoal e a cidadania global».

Segundo a direção da Didáxis, «a cooperação internacional e a inclusão educativa proporcionam aos estudantes timorenses a oportunidade de adquirir competências técnicas e humanas fundamentais para o seu futuro».

Por outro lado, diz que a presença destes alunos enriquece a comunidade educativa da Didáxis, «promovendo a partilha de culturas, experiências e valores que contribuem para uma escola mais diversa e aberta ao mundo».