Famalicão: Didáxis alcança 5.º lugar no histórico Nacional de Veteranos por Equipas

No passado domingo realizou-se, em Vila Franca de Xira, a primeira edição do Campeonato Nacional de Veteranos por Equipas da história do xadrez português.

O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis foi o único representante do distrito de Braga, tendo alcançado o 5.º lugar. A equipa esteve ainda na luta pelo pódio, mas nas duas últimas sessões não conseguiu atingir esse objetivo.

A formação contou com Marco Pereira, que somou 4,5 pontos em 7 partidas e conquistou 44 pontos de Elo FIDE; Eduardo Viana, com 4 pontos em 7 jogos e ganho de Elo FIDE; o Mestre Nacional Paulo Pinho, também com 4 pontos em 7 partidas e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE; e ainda Vítor Carvalho, que terminou com 2 pontos em 7 jogos, registando uma perda de 2 pontos de Elo FIDE.

Disputou-se também, no dia 9 de maio e em Vila Franca de Xira, o Campeonato Nacional de Semirrápidas Jovens, competição onde a equipa esteve representada por Duarte Abreu, no escalão sub-18, e Gil Costa, em sub-20.

No escalão de sub-18, Duarte Abreu terminou na 11.ª posição, com 4 pontos em 8 possíveis e um ganho de 14 pontos de Elo FIDE. Já Gil Costa, representante da equipa famalicense no escalão sub-20, classificou-se no 19.º lugar, registando uma perda de 8 pontos de Elo FIDE.