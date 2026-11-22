Na passada sexta-feira, a Didáxis formalizou a sua adesão ao programa Escolas pelos Direitos da Criança, promovido pela UNICEF Portugal, através da assinatura de um Protocolo de Colaboração que reforça o seu compromisso com a promoção e defesa dos direitos da infância.

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No âmbito desta parceria, a escola de Riba de Ave associou-se à Go Blue 2026, assinalando o Dia Universal dos Direitos da Criança. Entre as atividades realizadas, os alunos foram aos Paços do Concelho de Famalicão e simbolicamente entregaram os Óculos Azuis ao presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e ao vereador da Educação, Pedro Oliveira, convidando-os a olhar o mundo através dos olhos das crianças.

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A iniciativa pretendeu sensibilizar para a importância de ouvir, respeitar e valorizar a voz das crianças, reconhecendo-as como cidadãos de pleno direito e agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e atenta aos seus direitos.