Famalicão: Didáxis em quarto lugar no nacional de xadrez

O Clube de Xadrez A2D (Didáxis) conquistou o quarto lugar, o melhor de sempre, no 34.º Campeonato Nacional Semirrápidas por Equipas, que decorreu no dia 27 de janeiro, na Marinha Grande. Na verdade, terminou em 3.º lugar ex-aqueo, mas por critérios de desempate ficou em 4.º lugar absoluto. Um bom registo quando passam vinte anos que o clube foi formado.

Partiu para este campeonato como 17.º cabeça de série, o que diz bem da sua performance, e acabou com 23 pontos em 27 possíveis, fruto de 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Sendo uma equipa constituída apenas por atletas portugueses, o jovem clube famalicense ainda mantém o seu ADN como clube de formação da Federação Portuguesa de Xadrez desde a sua criação: 1.º tabuleiro – Mestre Nacional Ivo Dias; 2.º tabuleiro – Luís Romano; 3.º tabuleiro – Carlos Novais; 4.º tabuleiro – João Pedro Afonso e Mestre FIDE feminina Inês Silva.

O Clube de Xadrez A2D participou com 3 equipas, totalizando 15 atletas. A equipa B do CX A2D também brilhou ao alcançar o 31.º lugar (59.ª cabeça de série) com a mesma pontuação que a 28.ª classificada. Fizeram parte da equipa B Tiago Silva (1.º tabuleiro), José Pinto (2.º tabuleiro), Artur Lemos (3.º tabuleiro) e Duarte Abreu (4.º tabuleiro). A equipa C do CX A2D não foi feliz na derradeira sessão e alcançou o 106.º lugar (96.ª cabeça de série). Ainda assim a prestação individual de cada um dos atletas deu excelentes indicações para o futuro. Fizeram parte da equipa C Eduardo Viana (1.º tabuleiro), Carlos Daniel Sampaio (2.º tabuleiro), José Nuno Carvalho (3.º tabuleiro); José António Ramos e Francisco Pinto (4.º tabuleiro).

Este evento registou um recorde de participação ao contar com um total de 130 equipas e 740 jogadores presentes, dos quais 55 eram mestres titulados, provenientes de 43 países.

A equipa vencedora foi a A.XAT Montemor-o-Novo que conquistou o seu quarto título nacional, com o segundo lugar para o Estrelas de S. João de Brito e a equipa vimaranense Vitória SC a fechar o pódio absoluto.

No dia 2 de fevereiro, no Colégio do Ave, iniciar-se-á o calendário de Desporto Escolar com a realização do I Encontro Distrital Escolar – Série C e na tarde do dia 3 de fevereiro (15h00m), decorrerá a 2.ª sessão do CN Equipas da II e III Divisão e CD Equipas AXDB. A equipa A do CX A2D visitará o GD Dias Ferreira em Matosinhos (CN Equipas da II Divisão); a equipa B do CX A2D recebe a equipa maiata do Amanhã da Criança B no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme (CN Equipas da III Divisão), e a equipa C deslocar-se-á a Braga para defrontar a equipa B da AX Cidade Curiosa (CD Equipas AXDB).