Famalicão: Didáxis inaugura CTE industrial focado em Mecatrónica Automóvel e Cozinha e Restauração

A Didáxis – Cooperativa de Ensino inaugurou o Centro Tecnológico Especializado Industrial, na passada quinta-feira, no ano em que assinala o seu 51º aniversário.

Esta nova valência reflete a aposta na modernização do ensino profissional ao adquirir equipamentos de topo focados no desenvolvimento de competências em Mecatrónica Automóvel e em Cozinha e Restauração, através de cenários que simulam o quotidiano das empresas.

O Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, que se fez acompanhar pelo Vereador da Educação, Pedro Oliveira, e pelo Vereador do Empreendedorismo, Augusto Lima, destacou a importância de ajustar o ensino com a realidade industrial do concelho.

“A competitividade e o desenvolvimento económico do concelho dependem diretamente da nossa capacidade de qualificar os jovens com as ferramentas certas. Este novo centro tecnológico é o exemplo perfeito de como a educação se deve antecipar às reais necessidades do tecido empresarial”, afirmou o autarca.

O evento serviu também como ponto de encontro para a comunidade escolar, parceiros institucionais e diversos empresários da região, que puderam conhecer as novas instalações.