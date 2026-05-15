Concelho, Educação

Famalicão: Didáxis lança festival dedicado a famílias e jovens

No dia 30 de maio, das 10h30 às 18h00, decorre o Festival Geração em Ação, uma iniciativa dedicada às crianças, jovens e famílias, com o objetivo de incentivar a criatividade, a aprendizagem prática e a partilha entre gerações.

O evento, uma organização da Didáxis, em parceria com a Desperta&Brinca e com a coordenação estratégica da EventoriaPro, terá uma área de jogos e tecnologia, dedicada ao mundo digital, inovação e desafios de raciocínio; criatividade para oficinas e expressão artística; experiências, onde os participantes poderão aprender através da prática e da experimentação; e ainda a área juventude para a descoberta de talentos e dinâmicas desafiantes para os mais novos.

O festival, segundo os promotores, pretende afirmar-se como um ponto de encontro, reunindo famílias, educadores e jovens num ambiente de descoberta e participação ativa. O evento foi pensado «para a criança que gosta de criar e experimentar, para o jovem apaixonado por tecnologia e inovação, e também para pais, avós e educadores que valorizam momentos de qualidade em família».

Deixe um comentário

Famalicão: CDU exige respostas sobre jornal “EFE”, Centro de Atletismo e Estádio Municipal

A CDU entregou, nos serviços da Assembleia Municipal, questões formais dirigidas ao Executivo, sobre a criação do jornal municipal “EFE” e acerca do processo relativo ao Centro de Atletismo e Estádio Municipal.

Tânia Silva, deputada da CDU, afirma que nas últimas sessões da Assembleia Municipal o presidente da Câmara não tem prestado esclarecimentos. A CDU considera que o comportamento do presidente representa uma desvalorização do papel fiscalizador da Assembleia Municipal e um empobrecimento do debate democrático.

No que respeita ao jornal “EFE”, a CDU solicita esclarecimentos concretos sobre o fundamento legal da publicação, os responsáveis pela linha editorial, os critérios de seleção de conteúdos, os encargos financeiros associados à produção e distribuição do jornal e os mecanismos existentes para garantir o cumprimento dos princípios da neutralidade, pluralismo e imparcialidade administrativa.

Já relativamente ao Centro de Atletismo, a CDU alerta para o risco de um projeto reivindicado há muitos anos pelos clubes, atletas e comunidade desportiva do concelho «acabar subordinado a lógicas de espetáculo, grandes eventos ou interesses externos ao desenvolvimento do desporto de base». São igualmente levantadas dúvidas sobre o modelo de gestão da infraestrutura, os critérios de acesso, o eventual peso de entidades externas na sua utilização e as garantias de prioridade para os clubes do concelho.

Relativamente ao Estádio Municipal, a CDU critica a sucessão de «anúncios, promessas e projeções públicas» feitas ao longo dos últimos anos «muitas delas em contexto pré-eleitoral», frisa, sem que existam «avanços concretos, transparentes e calendarizados relativamente à concretização do projeto».

Para a CDU, o processo cria falsas expectativas junto da população, dos atletas e das coletividades desportivas.

Jovem de 19 anos detido em Famalicão por conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quinta-feira, dia 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização na cidade.

O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

Um homem de 44 anos foi detido esta quinta-feira, 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por desobediência qualificada.

A detenção aconteceu durante uma ação de policiamento preventivo. O homem estava proibido de conduzir depois de ter tido um acidente de viação enquanto conduzia sob o efeito do álcool.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adianta a PSP em comunicado.

Famalicão: Paulo Cunha defende o reforço da fiscalização aduaneira e a aposta na circularidade

«A sustentabilidade e a competitividade têm de caminhar lado a lado. Não podemos exigir mais às empresas europeias e permitir que produtos que não cumprem as mesmas regras entrem livremente no mercado europeu», afirmou o eurodeputado Paulo Cunha, que participou numa conferência dedicada aos desafios da competitividade e sustentabilidade no setor têxtil europeu, que decorreu no Parlamento Europeu.

A conferência reuniu representantes das instituições europeias, autoridades de fiscalização e líderes da indústria para debater o impacto do crescimento das plataformas de e-commerce, a necessidade de reforçar os mecanismos de controlo no mercado europeu e os desafios associados à transição para uma economia mais circular e sustentável.

Paulo Cunha defendeu uma resposta europeia mais eficaz, assente no reforço da fiscalização aduaneira, na proteção dos consumidores e na promoção da competitividade da indústria europeia.

A circularidade foi outro dos temas centrais da intervenção do eurodeputado, que defendeu políticas capazes de incentivar a reutilização, a durabilidade e a reciclagem de materiais, bem como melhores condições para o desenvolvimento de modelos de negócio mais sustentáveis.

«A circularidade não pode ser apenas um objetivo ambiental. Tem de ser também uma estratégia industrial e de competitividade para a Europa», considerou.

Paulo Cunha referiu-se também ao contexto nacional, onde destacou a capacidade de adaptação, inovação e sustentabilidade da indústria têxtil portuguesa.

Famalicão: Anita Costa é campeã nacional BC3

No passado fim de semana, em Aveiro, a atleta famalicense sagrou-se campeã nacional de Boccia (BC3), feito que confirma o seu talento. Anita Costa, acompanhada por Débora Guimarães, em representação do SC Braga, fez uma prova de grande qualidade, contando por vitórias todos os jogos realizados.

Recorde-se que Anita Costa, de Nine, já ostentava o título de vice-campeã nacional.

Famalicão: Equipa da ABLS vence segunda jornada da Liga INATEL

A equipa de boccia sénior da Associação de Boccia Luís Silva venceu, esta quinta-feira, a segunda jornada da Liga INATEL Braga. Em Vizela, competiram 100 atletas do distrito, cinco dos quais da equipa famalicense que terminou a prova com uma prestação 100 por cento vitoriosa.

No final da competição, o treinador Luís Silva mostrou-se emocionado com a prestação da equipa. Fala de uma equipa «fantástica» de atletas «extraordinários. Esta vitória é o reflexo do trabalho, dedicação e união de toda a equipa», considerou o treinador.