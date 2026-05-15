Famalicão: Didáxis lança festival dedicado a famílias e jovens

No dia 30 de maio, das 10h30 às 18h00, decorre o Festival Geração em Ação, uma iniciativa dedicada às crianças, jovens e famílias, com o objetivo de incentivar a criatividade, a aprendizagem prática e a partilha entre gerações.
O evento, uma organização da Didáxis, em parceria com a Desperta&Brinca e com a coordenação estratégica da EventoriaPro, terá uma área de jogos e tecnologia, dedicada ao mundo digital, inovação e desafios de raciocínio; criatividade para oficinas e expressão artística; experiências, onde os participantes poderão aprender através da prática e da experimentação; e ainda a área juventude para a descoberta de talentos e dinâmicas desafiantes para os mais novos.
O festival, segundo os promotores, pretende afirmar-se como um ponto de encontro, reunindo famílias, educadores e jovens num ambiente de descoberta e participação ativa. O evento foi pensado «para a criança que gosta de criar e experimentar, para o jovem apaixonado por tecnologia e inovação, e também para pais, avós e educadores que valorizam momentos de qualidade em família».