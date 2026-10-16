As turmas 5.º1 e 6.º1 do Colégio Didáxis promoveram recentemente uma campanha solidária de recolha de alimentos em benefício da HumanitAVE – Associação de Emergência Humanitária.

Como habitualmente, a iniciativa envolveu toda a comunidade educativa, desde alunos, professores, colaboradores e famílias. Agora, os alimentos recolhidos serão entregues à HumanitAVE, para auxílio às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Além do objetivo de poder ajudar quem mais precisa, a iniciativa tem uma componente educativa, ao sensibilizar os alunos para os valores da solidariedade, da cidadania ativa e da responsabilidade social. Assim, os jovens tiveram a oportunidade de assumir um papel ativo na construção de uma comunidade mais justa e solidária.

A Didáxis agradece a todos os que colaboraram nesta ação, que demonstra a união e o compromisso de cada um e a forma como pode fazer a diferença na vida de quem mais necessita.