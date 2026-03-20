Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

Três viaturas destruídas e um cão resgatado no incêndio desta manhã em Nine

Três viaturas ficaram destruídas, na sequência do fogo que deflagrou, na manhã desta sexta-feira, numa serração, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 11h00, sendo que rapidamente foram mobilizados para o local várias corporações de bombeiros da região.

Para além da destruição da madeira armazenada e das instalações, há registo de estragos em três viaturas que se encontravam no local e o resgate de um cão de grande porte, salvo pelo Centro de Recolha Animal de Famalicão.

As causas do fogo estão ainda por apurar. No momento do alerta não havia ninguém nas instalações.