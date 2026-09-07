A equipa sénior da Didáxis perdeu na final da décima nona edição do Torneio Internacional de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia. No jogo de atribuição do troféu a formação famalicense foi derrotada, 17-26, pelas espanholas do Cleba León.

A prova, disputada entre os dias 4 e 6 de setembro, contou com as presenças do CS Madeira, Valongo do Vouga, ND Santa Joana, Colgaia CDE-Toyota, Cleba León (Espanha). Na fase de grupos a AA Didáxis defrontou o ND Santa Joana e venceu por 29-17 e o CS Madeira, tendo empatado, por 25-25. Com estes resultados venceu o grupo e, na meia-final, ultrapassou o Valongo do Vouga, por 20-14.

No final da competição que serviu de preparação para a nova época de andebol, o treinador Artur Fernandes considerou que a sua equipa esteve bem durante todo o torneio, tendo em conta que foram os primeiros jogos da época. Sobre a final, «após uma boa primeira parte, a equipa apresentou muita fadiga, o que levou ao acumular de muitos erros defensivos e ofensivos, que não permitiram outro resultado».