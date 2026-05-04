Famalicão: Didáxis promete três horas a pedalar pelo bem-estar

Pedro Almeida e António Costa, em GR Yaris Rally2, estão a ultimar a preparação para o Vodafone Rally de Portugal, focados na luta pelo melhor resultado no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois do arranque encorajador no Rali Terras D’Aboboreira, onde a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal conquistou um lugar no pódio, a dupla apresenta-se a esta prova de exigência máxima com a ambição de confirmar a competitividade demonstrada no início da época. Recorde-se que o piloto de Famalicão foi o vencedor do CPR do Rally de Portugal em 2025.

Pedro Almeida traça como propósitos a alcançar «num dos palcos mais exigentes e icónicos do calendário do Mundial de Rali, andar entre os mais rápidos do CPR e ser consistentes numa prova ainda mais exigente, devido à dureza do percurso, às especiais técnicas e à exigência física e mental constante. É exatamente nesses desafios que queremos afirmar o nosso ritmo; lutar pelos melhores tempos e consolidar a evolução que temos vindo a construir. Gostava muito de repetir o triunfo do ano passado, mas vai ser difícil. Encaramos esta prova com ambição e com respeito. Queremos manter um andamento forte, gerir bem cada troço e, acima de tudo, chegar ao fim com um resultado que reflita o nosso trabalho».

Antes do arranque oficial da prova, Pedro Almeida terá pela frente o shakedown de Baltar, esta quarta-feira 6 de maio, com início às 15h01. O rali arranca na quinta-feira, 7 de maio, com a cerimónia de partida em Coimbra, às 14h00, seguindo-se nesse mesmo dia as PEC de Águeda / Sever, às 15h05, Sever / Albergaria, às 16h05, e a super-especial da Figueira da Foz, às 18h05.

Na sexta-feira, disputa-se a parte decisiva para as contas do campeonato nacional, com Mortágua 1 às 7h35, Arganil 1 às 8h55, Lousã 1 às 10h13, Arganil 2 às 12h25, Góis às 13h20, Lousã 2 às 14h03 e Mortágua 2 às 15h40. É após esta 10.ª PEC, Mortágua, que fica definida a classificação do CPR, sendo também esta a Power Stage para as contas nacionais.