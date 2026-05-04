Famalicão: Didáxis promete três horas a pedalar pelo bem-estar

A Didáxis de Riba d’Ave realiza no dia 23 de maio, entre as 17h00 e as 20h00, a “I Ride da Vila – Wellness Edition”, uma maratona de cycling de incentivo à prática de atividade física e de estilos de vida saudáveis na comunidade.
O evento surge no âmbito de um projeto de turma dos alunos do Curso Profissional de Desporto, envolvendo as turmas 1TDA e 2TDB, e conta com a colaboração da Associação da Casa do Pessoal da Misericórdia de Riba d’Ave e do Inpacto.
Durante três horas consecutivas, os participantes serão desafiados a integrar uma sessão contínua marcada pela energia, motivação e espírito de superação, num ambiente pensado para promover o bem-estar físico e mental.
A organização convida a população a participar e a divulgar a iniciativa. As inscrições já podem ser efetuadas online, através da plataforma oficial do evento: https://lap2go.com/pt/event/ride-vila-welness-edition-2026/