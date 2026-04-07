Famalicão: Didáxis promove 3.ª Caminhada Solidária

A Didáxis – Cooperativa de Ensino organiza, no dia 26 de abril, a 3.ª Caminhada Solidária da Didáxis. Um projeto das turmas 1TDB e 2TDA do Curso Profissional de Desporto. Concentração às 9h30, na Didáxis, com t-shirt branca. A chegada está prevista para as 11h45, após 7,6 km de distância percorrida, de dificuldade baixa, com passagem pelo Parque de Lazer de Serzedelo.

Esta iniciativa tem por objetivos promover hábitos de vida saudáveis, reforçar o convívio entre a comunidade educativa e incentivar à prática regular de exercício físico.

Mas tem outro objetivo muito importante: uma vertente social, já que todas as verbas angariadas serão entregues à ONGD HumanitAVE, que desenvolve ações de apoio humanitário em Portugal e fora do país. O valor da inscrição depende da generosidade de cada pessoa.

Para que os objetivos se cumpram, a organização lança um apelo à participação de toda a comunidade, convidando famílias, associações e entidades locais a juntarem-se a esta causa solidária.

A Caminhada Solidária da Didáxis pretende ser um momento de «união, bem-estar e solidariedade, reforçando a ideia de que cada passo pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa», refere a Didáxis.