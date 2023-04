Famalicão: Didáxis sobe à 2.ª divisão nacional de andebol

Agricultura Moderna, Inovação e Sustentabilidade é o tema do seminário e workshop que a Universidade Lusíada em parceria com a INOVA + e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promove no dia 13 de abril. O evento, relacionado com a agricultura e desenvolvimento rural em Portugal – Projeto Greenlight Plus, realiza-se no auditório 1 da Universidade, dirigido a agricultores, produtores locais, stakeholders do setor agrícola e estudantes do ensino superior.

A iniciativa pretende dar a conhecer a Política Agrícola Comum – PAC e temas relacionados, incluindo as prioridades políticas, instrumentos de financiamento e estratégias da Comissão Europeia assim como, a importância do desenvolvimento e utilização de sensores específicos de monitorização da qualidade do ar, do solo e da água para a produtividade e eficiência agrícola. Por outro lado, através da realização de um workshop, os participantes, em equipas multidisciplinares, são convidados a percorrer um ciclo de design thinking e prototipar soluções relacionadas com um determinado desafio para a agricultura sustentável.

A participação requer uma inscrição prévia em https://forms.office.com/e/7gSiGjkd9v

Para mais informações: www.fam.ulusiada.pt