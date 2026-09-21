O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis (CX A2D) venceu, pela segunda vez, a XI Taça Nacional das Associações de Xadrez, numa campanha sem uma única derrota. Mais uma importante conquista que fecha com chave de ouro a época 2025/2026, num ano em que o clube celebrou, também, o título nacional coletivo da II DivisãoNacional e a respetiva subida à I Divisão Nacional na próxima época desportiva.

A última prova do calendário nacional 2025/2026 decorreu, no passado sábado, no Pavilhão Municipal da Encosta do Sol, em Soure, onde o CX A2D chegou com a ambição de vencer e com um historial de presenças no pódio absoluto: campeão em 2023/2024, terceiro classificado em 2021/2022 e vice-campeão em 2018/2019 e 2014/2015.

Os xadrezistas que participaram neste sucesso foram Carlos Novais, João Pedro Afonso, José Santos e Inês Silva. No percurso vitorioso, que incluiu a conquista da Taça AXDB 2025/2026, contribuíram ainda João Romano e Artur Lemos.

O torneio foi claramente dominado pela equipa famalicense, representante do distrito de Braga, que se impôs com uma prestação 100% vitoriosa: 15 pontos, fruto de 5 vitórias em igual número de encontros. A equipa matosinhense Xadrez Colégio Efanor, representante do distrito do Porto, ficou em segundo lugar, com 13 pontos (4 vitórias e 1 derrota). O pódio absoluto ficou completo com o CP Vila Nova de Anços, do distrito de Coimbra, que somou 11 pontos (3 vitórias e 2 derrotas).