Aproveitando a paragem no campeonato nacional, divisão de honra, a equipa sénior da Didáxis participou no 6º Torneio Manuel Rocha, organizado pelo CALE – Clube Andebol de Leça.

Foi um triangular com as equipas do Colégio de Gaia e do Cale. No primeiro jogo, a AA Didáxis defrontou o Colégio de Gaia, no entanto a partida terminou na 1ª parte, quando vencia por 8-6. A lesão de uma atleta da equipa adversária determinou intervenção médica especializada e o jogo esteve parado cerca de uma hora. O Colégio de Gaia optou por não continuar o jogo. Na segunda partida, a AA Didáxis defrontou o CALE B e venceu por 30-23, acabando por vencer o torneio