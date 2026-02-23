Famalicão: Dinis Rocha e Madalena Silva são campeões nacionais de Dança Desportiva

Dinis Rocha e Madalena Silva, da Apolo Famalicão, sagraram-se campeões nacionais, de Latinas e Standard, no escalão de Juventude Open. Ainda na modalidade a pares, Duarte Carneiro e Rita Moreira conquistaram a medalha de bronze, em Adultos Iniciados Latinas.

Assim, a Apolo Famalicão esteve em grande destaque no Campeonato Nacional de Dança Desportiva, que aconteceu este fim de semana, 21 e 22 de fevereiro, em Loures.

Na modalidade a Solo, Carolina Pinto sagrou-se vice-campeã nacional, e Irene Pereira alcançou o 17° lugar, em Adultos Open.

A Apolo Famalicão «não podia estar mais orgulhosa das brilhantes performances dos seus atletas, que continuam a superar-se. Com o trabalho e rigor da treinadora Bárbara Ribeiro, o clube segue firme no seu percurso para manter e melhorar estes resultados excecionais», refere em nota à imprensa.