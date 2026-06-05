Famalicão: Diogo Barros apresenta romance “O Chão Que a Minha Mãe Lava”

O ativista e escritor famalicense apresenta o seu primeiro romance, “O Chão Que A Minha Mãe Lava”, no próximo dia 10 de junho, quarta-feira, às 14h30, no Café 25 de Abril, localizado na Rua 25 de Abril, N 87, em Delães, terra natal do autor.

Diogo Barros, conhecido pelo seu envolvimento no cenário político e como cofundador do movimento Humanamente, diz que o livro pretende ser um «grito de guerra contra a precariedade laboral e a ascensão de discursos extremistas». A narrativa centra-se na jovem Maria, de 18 anos, e na sua mãe, Rosa, uma mulher que se desdobra em três empregos para “lavar o chão que a elite pisa”.

Segundo o autor, o livro tem por preocupação confrontar o leitor com «a escolha entre o silêncio e o risco da luta, espelhando a raiva de uma geração que procura a teoria para transformar a sua realidade».

Os interessados terão a oportunidade de conhecer o autor e adquirir um exemplar autografado. A entrada é livre.