O ativista famalicense, coordenador do Movimento Humanamente, passa a assumir a co-liderança do recém-criado Mouvement Voix Humaines (Movimento Vozes Humanas), em França, ao lado de Lucas Cortella, ativista pelos direitos das crianças e membro do Comité de Vigilance des Enfants Placés.

O Mouvement Voix Humaines, fundado por um grupo de 20 membros, onde Diogo Barros se inclui, apresenta eixos de atuação idênticos aos do movimento português Humanamente, ou seja, focado «na defesa dos direitos humanos, antirracismo, antifascismo, anticapitalismo, anti-imperialismo, feminismo, direitos LGBTIQAP+ e ecologia», refere Diogo Barros.

Diogo Barros acredita que esta ligação ao movimento francês reforça a sua posição como porta-voz da Humanamente e representante do movimento na EPOA (European Pride Organisers Association), além das suas funções como dirigente do Bloco de Esquerda.

«Viver entre Portugal e França dá-me uma perspetiva contínua dos desafios que a esquerda e os movimentos sociais enfrentam no espaço europeu e internacional. A criação do Mouvement Voix Humaines é um passo natural para organizar e dar voz às lutas antirracistas, feministas e de direitos humanos em território francês, conectando as pontes e as causas pelas quais sempre mantive o meu compromisso e ativismo», afirma Diogo Barros, co-porta-voz do Mouvement Voix Humaines.