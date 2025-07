Famalicão: Diogo Costa assina contrato de 5 épocas com clube de Singapura

No âmbito da reunião de trabalho com a Comunidade Intermunicipal do Ave, realizada esta segunda-feira, a CCDR NORTE destacou os investimentos em curso na sub-região no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e do programa Portugal Norte 2030 onde estão contabilizados 422 operações aprovadas e quase 200 milhões de euros de financiamento. Do total, 153 operações estão no programa NORTE 2030, com 129,6 milhões de euros de investimento total e 72,9 milhões de euros de financiamento aprovado.

Entre os maiores investimentos já aprovados, realce para a Lourofood, Lda, com sede na freguesia do Louro, com o projeto de robotização, gestão da produção, expansão e eficiência energética (com baterias fotovoltaicas), com um investimento total de 13,3 milhões de euros e um financiamento aprovado de 4,7 milhões de euros.

Durante o encontro, o presidente da CCDR NORTE, António Cunha, destacou que «o Ave é um território com provas dadas na inovação industrial e tecnológica e continuará a ser estratégico na execução dos fundos europeus. O nosso foco está em acelerar a aplicação dos fundos, garantindo impacto real e duradouro no território».