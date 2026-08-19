Chegou à Associação Desportiva Oliveirense com 6 anos e com o sonho de chegar à equipa sénior. Doze anos depois, e sempre a jogar na formação do clube de Oliveira Santa Maria, Diogo Martins está a cumprir o seu sonho.

O jovem guarda-redes foi promovido ao plantel sénior e, assim, vê materializado o desejo que acalentou ao longo de mais de uma dezena de anos.

O clube assinala esta promoção com «enorme orgulho» e regista que «com trabalho, dedicação, humildade e sabendo esperar pelo seu momento, o Diogo conquistou a oportunidade de dar o passo seguinte e integrar o plantel sénior» no seu primeiro ano deste escalão.

A AD Oliveirense refere, ainda, que mais do que uma promoção, o momento revela o menino «que cresceu na nossa formação» e que agora vê cumprido o que foi um sonho. «Parabéns, Diogo! Que este seja apenas o início de uma grande caminhada ao serviço da nossa Oliveirense» que milita na pró nacional da AF Braga.